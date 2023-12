Egitto- Regno Unito: Al Sisi e Cameron discutono su necessità di un cessate il fuoco a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, ha incontrato il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, e il ministro degli Esteri, Sameh Shoukry, durante la sua visita al Cairo e li ha ringraziati per il ruolo fondamentale del Paese nordafricano nel facilitare l’accesso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Al Sisi e Cameron hanno concordato sulla necessità di raggiungere un cessate il fuoco, nonché sulla necessita di far affluire i soccorsi nell’exclave palestinese. A questo proposito, Cameron è stato informato sugli aiuti britannici durante la sua visita ad Al Arish, vicino al confine egiziano con la Striscia di Gaza, dove ha chiesto che gli aiuti arrivino in quantità maggiore per fare fronte alla crisi umanitaria. Le parti hanno inoltre ribadito il rifiuto a sfollare i palestinesi e hanno sottolineato l’importanza di lavorare per evitare l’estendersi del conflitto ad altre aree della regione. Inoltre, il presidente egiziano e il ministro britannico hanno discusso delle modalità per sviluppare le relazioni bilaterali e rafforzare gli sforzi di cooperazione in diversi settori, soprattutto a livello economico. (Cae)