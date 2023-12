Abruzzo: Guardia Finanza Pescara sequestra oltre 300 mila articoli contraffatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 300 mila articoli sequestrati dai militari della Guardia di finanza del Comando provinciale di Pescara in città e in provincia, pronti per essere smerciati sul mercato del falso durante le festività di fine anno. Le maglie del piano d'azione "Stop Fake", a tutela del "Made in Italy" si stringono in vista dello shopping natalizio e bloccano un giro d'affari illecito di circa 700.000 euro, gestito da operatori del falso. Numerose le irregolarità scoperte dai finanzieri del Gruppo e della sezione mobile del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Pescara: violazioni al Codice del consumo in materia di sicurezza prodotti e prescrizioni d'uso, cui corrispondono sanzioni fino a 25 mila euro. Denunciato all'Autorità giudiziaria un soggetto di origini macedoni, privo di licenza, che vendeva in un mercato rionale della città profumi contraffatti recanti loghi, colori, trame, modalità di confezionamento e bar code molto simili agli originali e, quindi, in grado di trarre in inganno i consumatori. Tra i prodotti non conformi sequestrati vi è un po' di tutto: articoli tipicamente natalizi, prodotti per l'ufficio, per la casa e per la cura della persona. Il blitz delle Fiamme gialle pescaresi conferma che la contraffazione è diffusa e trasversale a tutti i settori ma non sempre ne è ben compreso il disvalore. Infatti, da uno studio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla percezione della contraffazione in Italia emerge come il fenomeno sia ben conosciuto e in qualche modo giustificato. Otto italiani su 10 sono consapevoli del fenomeno, sanno benissimo di cosa si tratta, ma 7 su 10 creano meccanismi giustificativi e ritengono possibile acquistare un prodotto contraffatto. In realtà, le attività operative accendono i riflettori su questi traffici illeciti, dove l'"ipertrofia" della contraffazione ha ormai un attore assoluto: il crimine organizzato transnazionale.(Gru)