Lazio: Iv, bene dietrofront della Giunta Rocca su Teatro Eliseo

- "Esprimiamo soddisfazione per la battaglia che abbiamo vinto in Consiglio regionale sul tentativo della Giunta Rocca di inserire nella legge di bilancio 24 milioni di euro per l’acquisto del teatro Eliseo di Roma da Barbareschi". Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali del Lazio di Italia viva, Marietta Tidei e Luciano Nobili. "Una vergogna - aggiungono - alla quale ci siamo opposti con tutta la nostra forza insieme alle tante voci che si sono alzate da tutte le realtà della cultura e dello spettacolo dal vivo e abbiamo chiesto che quelle risorse non fossero a dispozione di uno, ma di tutti. La destra di Rocca ha dovuto fare marcia indietro, ritirare quell’emendamento e quelle risorse ora saranno destinate a un piano di interventi straordinari per la valorizzazione dei teatri, dei cinema, dei palazzi storici, dei luoghi di culto e degli spazi archeologici e ricreativi di Roma e del Lazio, con assegnazione dei fondi, tramite bandi, ai Comuni. Esattamente quello che chiedevamo. Si tratta di un provvedimento significativo che porta risorse inaspettate per sostenere e riqualificare il patrimonio culturale del Lazio, che nello stesso tempo ha respinto il tentativo della giunta Rocca di investire ingenti somme per l’acquisto di un unico teatro da un privato, scelta che abbiamo sin da subito definito assurda”, concludono Tidei e Nobili. (Com)