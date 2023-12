Lombardia: opposizioni su bilancio, la destra pensa più alle poltrone che alla sanità e alle liste di attesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026. I voti a favore sono stati 43, quelli contrari 30 mentre nessuno si è astenuto. Il capogruppo del Pd, Pierfrancesco Majorino ha commentato così l'approvazione del bilancio: "La destra che governa in Lombardia pensa più alle poltrone e alle spartizioni, ad esempio dei dirigenti della sanità, che ad affrontare le vere questioni che riguardano la sanità pubblica, le liste d'attesa, il trasporto pubblico regionale". Per questo in Aula "abbiamo dato battaglia, facendo il cosiddetto ostruzionismo che abbiamo interrotto quando abbiamo ottenuto dei risultati concreti, come triplicare i fondi a sostegno dei centri antiviolenza, e c’è da domandarsi come nel 2023 occorra l’ostruzionismo per ottenerli, poi cancellare i tagli al diritto allo studio, finanziare la realizzazione delle case di comunità rimaste che erano state stralciate. C’è molto da cambiare in Regione, noi continueremo a dare battaglia". Anche Nicola Di Marco, capogruppo M5s in Regione, ha commentato l'approvazione: "Noi abbiamo votato contro a una manovra di bilancio che ricalca le politiche regressive del Governo Meloni-Salvini, quei sovranisti e autonomisti i cui tagli invece andranno a gravare sui cittadini della Lombardia. Come opposizioni abbiamo scelto di ribadire un concetto: anche nei momenti di crisi la politica deve saper indicare le priorità. Le nostre si riassumono in ciò che siamo riusciti ad ottenere: dal rifinanziamento delle borse di studio per gli studenti, a politiche incentivanti per il trasporto pubblico, ai fondi per i centri antiviolenza fino all’impegno di cinquecentomila euro di risorse da destinare alla lotta alla mafia, alla cultura della legalità e alla riqualificazione dei beni confiscati per mitigare proprio quei tagli operati in materia dal centrodestra. Non basta, bisogna fare di più", ha concluso Di Marco. (Rem)