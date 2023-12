Repubblica Ceca: Mattarella, gesto di brutale violenza, solidarietà e cordoglio Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia intera “ha appreso con profonda tristezza la notizia della sparatoria che ha sconvolto l’università di Praga, provocando diverse vittime e numerosi feriti. In questa luttuosa circostanza desidero farle giungere le espressioni del più sentito cordoglio della Repubblica italiana e mio personale”. E’ quanto scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una missiva invita al presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel, in merito alla strage odierna all’Università di Praga. “Siamo vicini - scrive il capo dello Stato - con sentimenti di partecipe solidarietà al dolore delle famiglie sconvolte da un gesto di così brutale violenza e auguriamo ai feriti un pronto e completo ristabilimento”.(Rin)