Milano: approvato Bilancio di previsione del 2024, no voto dal cdx

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato in Consiglio Comunale il bilancio di previsione del 2024: 29 i favorevoli, ma nessun voto è arrivato dal centrodestra in polemica con la scelta di tagliare alcuni emendamenti. C’è stata l’approvazione di alcuni degli oltre novemila emendamenti proposti dalle forze di centrodestra. Il Consiglio comunale di Milano ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026, varando il progetto economico finanziario presentato in Giunta lo scorso 4 dicembre dall'assessore al Bilancio e Patrimonio, Emmanuel Conte. È la prima volta dalla riforma della finanza locale che il bilancio del Comune di Milano è operativo prima dell'inizio del nuovo anno e con così ampio anticipo rispetto ai consueti tempi di approvazione. "Nel difficile contesto economico e sociale attuale, e con il taglio di 200 milioni previsto dalla finanziaria per i Comuni – ha commentato Conte - le azioni intraprese nel 2023 ci consentono di presentare un bilancio migliore rispetto agli ultimi anni, un primo passo in avanti verso la ricerca di equilibri più strutturali”. Il pareggio finanziario “per il 2024, che si attesta a 3,712 miliardi, valore più alto da sette anni, è stato garantito da risorse proprie e da scelte politiche, selettive sia sulle entrate sia sulle spese e ispirate a principi redistributivi che tutelano maggiormente le parti più deboli della nostra società”, ha continuato Conte. “Di qui la scelta di irrobustire il bilancio di alcune direzioni come il Welfare con maggiori risorse per dieci milioni, l'Educazione con sette milioni e la Sicurezza con 11 milioni". (Rem)