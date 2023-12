Milano: Sala, contento per bilancio, minoranza non dovrebbe puntarsi sulle piccole cose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il bilancio è stato approvato e di questo sono contento. Abbiamo discusso con le minoranze su possibili emendamenti e non abbiamo trovato poi una quadra con la Lega, ognuno fa il suo lavoro, ma la minoranza dovrebbe a mio giudizio cercare di portare a casa questioni rilevanti per i cittadini e non impuntarsi su piccole cose che sanno di provocazione”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala dopo l’approvazione del bilancio di previsione del 2024 a Palazzo Marino. “Credo che negli ultimi quindici anni non sia mai stato approvato un bilancio così presto e, inoltre, che verrà approvato oggi anche il bilancio della Regione – ha continuato - e non è un brutto messaggio il fatto che Comune e Regione il 21 dicembre si preparino per partire nel nuovo anno”. Il sindaco ha poi detto di credere che “moltissimo di quello che abbiamo fatto in questi anni non vada buttato via, bisogna cambiare alcune cose però perché è cambiato il mondo e questa è anche molto la cultura milanese”. (Rem)