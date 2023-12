Migranti: Blinken e Mayorkas nei prossimi giorni in Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le migrazioni “senza precedenti” attualmente in corso nell’emisfero occidentale sono state al centro della telefonata odierna tra i presidenti di Stati Uniti e Messico, Joe Biden e Andres Manuel Lopez Obrador. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Hanno concordato sulla necessità di ulteriori misure urgenti per riaprire i valichi di frontiera strategici tra i nostri Paesi”, ha detto. Il segretario di Stato, Antony Blinken, andrà in Messico “nei prossimi giorni” insieme al collega della Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas. I due incontreranno Obrador e i rappresentanti del governo messicano, per discutere “ulteriori azioni congiunte per affrontare questa crisi”. (Was)