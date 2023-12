Roma: al via mostra "la Colonna Traiana, racconto di un simbolo", al Colosseo fino al 30 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apre domani al pubblico la mostra "La Colonna Traiana. Il racconto di un simbolo", organizzata e promossa dal Parco archeologico del Colosseo e dal Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia della Scienza con la curatela di Alfonsina Russo, Federica Rinaldi, Angelica Pujia e Giovanni Di Pasquale. La mostra, inaugurata questo pomeriggio alla presenza del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e della direttrice del Parco archeologico del Colosseo Alfonsina Russo, sarà visitabile fino al 30 aprile 2024 al secondo ordine del Colosseo. Lo rende noto il Parco Archeologico del Colosseo. Sin dalla sua progettazione e costruzione la Colonna Traiana rappresentò una sfida per l'ingegno umano: l'estrazione del marmo dalla cava di Carrara, il trasporto via terra, via mare e via fiume, e infine la lavorazione e posa in opera nel cantiere del Foro di Traiano rappresentarono le tappe di un ardito processo ingegneristico e tecnologico ancora oggi fonte di stupore e meraviglia. (segue) (Rer)