Ucraina: dalla Germania 5,97 miliardi di euro in aiuti militari da inizio guerra

- La Germania ha stanziato 5,97 miliardi di euro in aiuti militari per l’Ucraina dall’inizio della guerra che la Russia ha mosso contro l’ex repubblica sovietica. È quanto comunica il ministero della Difesa tedesco, evidenziando che il totale rende la Germania il primo Paese in Europa per sostegno all’Ucraina e il secondo al mondo dopo gli Stati Uniti. Il dicastero aggiunge che, per quest’anno, il governo federale ha mobilitato altri 4,929 miliardi di euro in aiuti militari all’Ucraina fino al 2028. Intanto, nel 2022, sono stati stanziati 1,63 miliardi di euro in armi e materiali per il Paese aggredito dalla Russia. Nel 2023, l’ammontare è aumentato a 4,34 miliardi di euro. Dai propri arsenali, le Forze armate tedesche (Bundeswehr) hanno trasferito a quelle ucraine 18 carri armati Leopard 2A6, 80 mezzi corazzati da combattimento per fanteria Marder 1A3, 14 obici semoventi Pzh 2000, 5 lanciarazzi multipli Mars II, 500 missili antiaerei spalleggiabili Stinger, due sistemi per la difesa aerea Patriot, nonché munizioni di vario tipo e calibro. Altri 40 Marder e 52 mezzi corazzati antiaerei Gepard forniti all’Ucraina provengono dai depositi dell’industria della difesa tedesca, con il finanziamento del governo federale. Con le aziende del settore, lo stesso esecutivo ha stipulato diversi contratti per garantire “un sostegno duraturo e sostenibile all’Ucraina”. In queste intese rientra la consegna al Paese aggredito dalla Russia di otto sistemi antiaerei a medio raggio Iris-T, con i relativi missili. (segue) (Geb)