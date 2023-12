Governo: da Cipess ok a riprogrammazione Poc e Pon “Cultura e sviluppo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seduta odierna, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), presieduto dal ministro dell’Economia e delle finanze e vicepresidente del Cipess, Giancarlo Giorgetti, con la presenza del Segretario del Cipess, Sottosegretario Alessandro Morelli, ha approvato la proposta di riprogrammazione del Poc (Programma operativo complementare) al Pon (Programma operativo nazionale) “Cultura e sviluppo” nell’ambito della parte del Fondo europeo di sviluppo regionale di competenza del ministero della Cultura, approvato con delibera del Cipe n. 45 del 2016, trasmessa dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr. La richiesta di riprogrammazione consiste nell’incremento della dotazione di oltre 32 milioni di euro, derivante dal rimborso delle quote di finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di pagamento del Pon “Cultura e sviluppo” fino al marzo 2023. La maggiore dotazione finanziaria porta la dotazione complessiva del Poc a oltre 195 milioni di euro. (segue) (Com)