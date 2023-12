Lombardia: maggioranza su bilancio, grande traguardo raggiunto, non è libro dei sogni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026. Christian Garavaglia, capogruppo in Regione di Fratelli d'Italia ha commentato così l'approvazione: "Nessun aumento della pressione fiscale e investimenti: questo il traguardo raggiunto con il buon governo, a livello regionale lombardo e nazionale". Per Garavaglia, "sanità, infrastrutture, sostegno alle imprese, trasporti, istruzione e politiche sociali per i più fragili sono i principali ambiti su cui Fratelli d'Italia ha chiesto risorse adeguate, pur in un contesto globale segnato da forti contraccolpi. Non è un libro dei sogni, ma del fare al servizio dei territori e dei Comuni", ha concluso il capogruppo Fd'I. Alessandro Corbetta, capogruppo Forza Italia in Regione ha dichiarato "soddisfazione dell’approvazione di questo bilancio" perché "abbiamo investito su temi che riteniamo fondamentali: sanità, infrastrutture e trasporti, istruzione e tutela del territorio. Ci aspettano tante sfide che sono certo affronteremo al meglio. Una misura da 32 miliardi, un impegno notevole che prendiamo nei confronti dei cittadini lombardi", ha concluso Corbetta. (Rem)