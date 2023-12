Argentina: Milei liberalizza l'economia e lancia la terapia d'urto di Milei per fermare la "decadenza" (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Commissione non si esprime nei tempi previsti, il documento passa in automatico al dibattito nelle aule. Senato e Camera possono solo respingere o accettare il Dnu, ma non possono emendarlo o modificarlo. Il decreto entra definitivamente in vigore nel caso in cui sia approvato a maggioranza assoluta dei presenti in almeno una delle due Camere e respinto se bocciato da entrambi i rami del parlamento. Fino a quando le camere non si pronunciano, il dnu è in vigore. Il decreto potrebbe essere fermato dalla Corte suprema di giustizia nel caso non si ravvisino gli estremi di "eccezionalità" previsti dalla Carta, ma si tratta di casi non frequenti, ricordano i media locali. Non è comunque un caso che nel preambolo del decreto si spiega il contesto di "eccezionalità" creato dal dissesto finanziario in atto, come premessa per applicare lo stato di "emergenza economica". Ad ogni buon conto, solo il pronunciamento definitivo dell'alto tribunale, e non la semplice presentazione di un ricorso, può eventualmente togliere validità al decreto. (Abu)