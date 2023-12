Sanità: Rocca, Regione Lazio rafforzerà rete oncologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio rafforzerà la rete oncologica laziale. Lo ha detto il presidente Francesco Rocca intervenendo al convegno "La rete oncologica nel Lazio, il ruolo delle professioni", presso la sede della giunta regionale. "L'oncologia è un campo in continua evoluzione. Per affrontare le sfide complesse che ogni caso presenta è fondamentale un approccio integrato e multidisciplinare - aggiunge Rocca -. La nostra Istituzione migliorerà e rafforzerà la Rete oncologica laziale, un'eccellenza in molti settori di cui siamo orgogliosi", conclude Rocca. (Rer)