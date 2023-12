Repubblica Ceca: Lega, episodio brutale a Praga, cordoglio per vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto accaduto presso l'Università Karlova, nella capitale della Repubblica Ceca, è brutale e agghiacciante. Le drammatiche notizie che arrivano da Praga non possono non colpirci nel profondo: ci stringiamo alle famiglie delle vittime e ai feriti che la furia di un 24enne ha causato oggi tra gli studenti". Lo dichiarano i deputati della Lega, Paolo Formentini e Simone Billi, rispettivamente vicepresidente e capogruppo in commissione Affari esteri a Montecitorio. (Rin)