Vicenza: Nardin, nel 2023 Provincia impegnata nello sviluppo del territorio

- Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di fine anno della provincia di Vicenza, durante la quale Andrea Nardin, presidente della provincia di Vicenza, ha dichiarato: "Un anno impegnativo che ha dato tante soddisfazioni. I 60 milioni di euro di lavori in corso e progetti sull'edilizia scolastica e i 25 milioni di euro sulle strade già raccontano di un ente fortemente impegnato per lo sviluppo del territorio, ma ci sono altri progetti di cui voglio parlare che hanno un valore che va ben oltre quello economico. Il primo è sicuramente l'Adunata degli Alpini che si terrà a Vicenza nel 2024 e che ha visto nel 2023 la fase organizzativa. E' un orgoglio per la Provincia e per me avere messo a disposizione palazzo Folco come quartier generale dell'evento: un palazzo storico che gli alpini hanno saputo riportare all'antico splendore. Tra gli obiettivi raggiunti di cui sono più orgoglioso - ha proseguito Nardin - c'è di certo l'accordo con la Fondazione Its Meccatronico per fare dell'ex Caserma Borghesi la nuova sede dell'Its academy Meccatronico Veneto. Un complesso in stato di abbandono diventa così luogo di formazione per i ragazzi". Nardin ha poi ricordato il confronto avuto con Iricav per il cantiere Tav di Altavilla Vicentina. Rispetto al tema della mobilità sostenibile, che è stato uno dei principali argomenti del 2023, c'è stata "la promozione sia del trasporto pubblico (400mila euro per abbattere il costo degli abbonamenti studenti) che della ciclabilità (2.114.793 euro di contributi ai Comuni per realizzare piste ciclabili). Ad oggi Svt viaggia verso il pareggio di bilancio -ha sottolineato Nardin- e soprattutto ha rafforzato il proprio impegno per offrire un servizio moderno e rispondente alle necessità degli utenti, con oltre 14milioni di km percorsi e 850.830 corse". Nel rapporto con i Comuni, la Provincia ha assegnato, oltre ai contributi per le piste ciclabili, 7 milioni di euro ai Comuni per cofinanziare 26 interventi stradali per altri 281.000 euro sono destinati a diciannove progettazioni di altrettanti interventi stradali. Ringrazio i consiglieri provinciali per la collaborazione, l'impegno e la passione con cui interpretano questo ruolo - ha concluso Nardin - e ringrazio istituzioni e forze dell'ordine con cui la Provincia si relaziona quotidianamente con l'obiettivo condiviso del bene comune". (Rev)