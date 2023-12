Brasile: governo invia altro aereo per rimpatrio di persone dalla Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha inviato oggi un altro aereo per il rimpatrio dei cittadini che si trovano nella Striscia di Gaza. L'aereo, partito dall'aeroporto di Rio de Janeiro stamattina, arriverà alla capitale dell'Egitto con aiuti umanitari destinati alla regione. Si prevede che l'aereo torni in Brasile il 23 dicembre con le persone che hanno attraversato la frontiera tra la Striscia di Gaza e l'Egitto e ora si trovano a Rafah. Dall'inizio del conflitto, il 7 novembre, sono stati rimpatriati 1.525 brasiliani e palestino-brasiliani provenienti dalla Striscia di Gaza e da Israele in un totale di undici voli realizzati.-- (Brs)