Gaza: portavoce Brigate Qassam, "Israele fermi aggressione se rivuole ostaggi vivi"

- Israele deve fermare l’aggressione sulla Striscia di Gaza se vuole recuperare gli ostaggi. È quanto ha dichiarato il portavoce delle Brigate Qassam, l'ala armata del movimento islamista palestinese Hamas, Abu Obeida, citato dall’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”. "Se il nemico (Israele, ndr) vuole i suoi prigionieri vivi, non ha altra scelta che fermare l'aggressione", ha affermato, aggiungendo che lo Stato ebraico “ha già assassinato leader e combattenti della resistenza, ma questo non ha fatto altro che aumentare la nostra determinazione e la nostra volontà di vendicarci dei suoi crimini". Obeida ha inoltre espresso apprezzamento per l’azione portata avanti per “distrarre il nemico sui fronti yemenita e libanese", riferendosi al gruppo dei ribelli Houthi e al partito sciita Hezbollah. (Res)