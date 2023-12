Ue: Fazzolari (Fd’I), con nuovo patto stabilità 35 miliardi in più da spendere per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il nuovo patto di stabilità a livello europeo l'Italia guadagna "35 miliardi di euro l'anno: questa la differenza tra i vecchi parametri ed i nuovi parametri”. Lo ha affermato il sottosegretario Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’attuazione del programma ed esponente di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari, intervenendo a “Cinque minuti” su Rai1. “Con i vecchi parametri - ha chiarito - l’Italia era tenuta a una riduzione del debito di circa il 4-5 per cento annuo, con i nuovi patti l'1 per cento l'anno. Per quanto riguarda il deficit, l'Italia sarebbe stata tenuta a un avanzo dello 0,25 per cento l'anno invece possiamo avere un deficit di 1,5 per cento: vuol dire una differenza di 1,75 per cento che grosso modo rispetto al Pil italiano sono circa 35 miliardi”. A regime “potremo spendere in più rispetto alle vecchie regole”, ha concluso.(Rin)