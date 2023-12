Thailandia: matrimoni omosessuali, camera bassa approva quattro disegni di legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti della Thailandia, la camera bassa del parlamento, ha approvato in prima lettura quattro disegni di legge sui matrimoni omosessuali, aprendo la strada alla loro legalizzazione. L’aula, nella tarda serata di oggi, ha approvato con 360 voti favorevoli e dieci contrari, su un totale di 371 presenti, il disegno di legge Marriage Equality Bill, presentato dal governo. Sono passati, inoltre, tre testi proposti da partiti di opposizione e da gruppi della società civile. Il prossimo passaggio sarà la formazione di un comitato incaricato di accorpare i quattro testi, con quello governativo come cornice. La nuova bozza sarà poi portata al dibattito. Sono previste altre due letture e l’iter dovrebbe completarsi l’anno prossimo. Se la monarchia darà il suo assenso, la legge sarà promulgata e la Thailandia diventerà il primo Paese dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) ad avere una legislazione in materia. In Asia il matrimonio tra persone dello stesso stesso è legale a Taiwan dal 2019 mentre in Nepal è stato registrato per la prima volta alla volta alla fine di novembre per ordine della Corte suprema. (segue) (Fim)