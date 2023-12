Repubblica Ceca: sparatoria a Praga, identificazione vittime non ancora iniziata, non confermato secondo attentatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’identificazione delle vittime della sparatoria avvenuta oggi pomeriggio all’Università carolina di Praga avverrà solo dopo la messa in sicurezza dell’intera area, mentre non ha trovato conferma l’ipotesi di un secondo attentatore. L'intervento in piazza Jan Palach è ancora in corso e gli agenti stanno ispezionando tutte le stanze dell'Università. Lo riferisce la stampa locale. “La polizia sta intervenendo con molta professionalità. Voglio rassicurare l'opinione pubblica e dire che ora non c'è più pericolo, un secondo assassino non è stato confermato. Voglio però fare appello ai cittadini che si muovono nel centro di Praga affinché rispettino rigorosamente le istruzioni della polizia e la chiusura delle varie aree”, ha dichiarato il ministro dell’Interno Vít Rakusan attraverso X.(Vap)