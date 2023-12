Roma: lunedì 15 gennaio inaugurazione dell'Anno accademico all'Università Cattolica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 15 gennaio avrà luogo la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2023/2024 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore presso la sede di Roma dell’Ateneo (Auditorium, largo F. Vito, 1). È quanto si legge in una nota dell'Università cattolica. Interverrà - prosegue la nota - il patriarca di Gerusalemme dei Latini, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa. Alle ore 14:30, nell’Auditorium, il rettore dell’Università Cattolica professor Franco Anelli pronuncerà il discorso inaugurale. Seguiranno la relazione del Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia professor Antonio Gasbarrini e l’intervento del Cardinale Pizzaballa. Successivamente sarà pronunciata la prolusione, dal titolo “Prevenzione e stili di vita al femminile; dalla riproduzione alla Medicina di genere”, affidata ai professori Stefania Boccia, Ordinario di Igiene generale e applicata, e Antonio Lanzone, Ordinario di Ginecologia e ostetricia. Prima della cerimonia inaugurale, alle ore 12, presso la Chiesa centrale la Celebrazione Eucaristica presieduta da monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica. L'evento - conclude la nota - sarà trasmesso in diretta streaming sul sito internet e sui canali social dell'Università Cattolica. (Com)