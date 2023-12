Usa: Rudy Giuliani dichiara bancarotta dopo la condanna a pagare 148 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex sindaco di New York, Rudy Giuliani, ha dichiarato bancarotta, dopo essere stato condannato a pagare 148 milioni di dollari di danni a due ex scrutinatrici elettorali in Georgia che in passato ha accusato di aver truccato i risultati delle presidenziali del 2020 nello Stato. Negli atti depositati a New York, l’ex avvocato personale di Donald Trump ha dichiarato asset dal valore compreso tra uno e dieci milioni di dollari, alla luce di passività comprese tra 100 e 500 milioni. (Was)