Governo: Fazzolari (Fd’I), senza disastri "Conte II" Italia sarebbe più tranquilla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia "avrebbe una situazione molto più tranquilla senza i disastri fatti sotto il governo ‘Conte II’”. A dirlo è stato il sottosegretario Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’attuazione del programma ed esponente di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari, intervenendo a “Cinque minuti” su Rai1. Lo stesso ha poi voluto citare due numeri: “181 miliardi di disavanzo aggiuntivo - si dice per il covid ma gran parte di quei soldi poi sono andati in sprechi vergognosi - oppure i 140 e passa miliardi spesi per il superbonus”. (Rin)