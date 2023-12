Usa: presidente Camera scrive a Biden, sulle frontiere serve azione significativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Mike Johnson, ha chiesto alla Casa Bianca di approvare misure esecutive “concrete” per porre fine alla crisi legata al crescente numero di migranti che arrivano negli Usa dal confine con il Messico. In una lettera inviata al presidente Joe Biden, ottenuta dal portale di informazione “Axios”, Johnson ha affermato che per garantire la sicurezza delle frontiere servono “azioni significative, che devono partire dal presidente”. Johnson ha anche chiesto a Biden di tornare ad una serie di misure approvate dall’amministrazione Trump, come la costruzione di un muro lungo il confine con il Messico e la sospensione dei programmi che consentono il rilascio su cauzione per i migranti arrestati. (Was)