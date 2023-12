Cultura: pattini sul ghiaccio, mercatini, mostre e musica, il fine settimana di Natale a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fine settimana di Natale a Roma. La Capitale, addobbata e illuminata per le festività, accoglierà per questo lungo weekend romani e turisti che non rinunceranno, nonostante le basse temperature, a godersi la città. Piste di pattinaggio, eventi di piazza dal centro alla periferia, mercatini di Natale, ma anche l'offerta culturale del Comune. In programma ci sono diversi concerti di musica jazz, classica e tradizionale sudamericana realizzati in collaborazione con Casa del Jazz, Roma Tre Orchestra e Ambasciata del Cile e le letture dei grandi classici dedicati al Natale in collaborazione con il Teatro di Roma. Tra le novità c'è l’inaugurazione del nuovo spazio espositivo della Centrale Montemartini, che da oggi accoglie una mostra dedicata al dialogo tra due importanti culture affacciate sul mediterraneo, quella egizia e quella etrusca, dal titolo "Egizi Etruschi. Da Eugene Berman allo Scarabeo dorato". Tra le principali esposizioni c'è poi la mostra dedicata all’artista giapponese Katsushika Hokusai al Museo dell’Ara Pacis "Hokusai. Sulle orme del maestro", con apertura serale straordinaria dalle 19:30 alle 23:30 dal 26 al 30 dicembre e dal 2 al 14 gennaio. (segue) (Rer)