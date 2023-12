Cultura: pattini sul ghiaccio, mercatini, mostre e musica, il fine settimana di Natale a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli amanti della tecnologia prosegue l’appuntamento con "L’Ara com’era", la visita immersiva all’interno dell’altare di Augusto. Il racconto multisensoriale dell’Ara Pacis continuerà la sua programmazione anche durante le festività natalizie per consentire un viaggio tridimensionale nell’antichità, alla scoperta delle origini di Roma. Da non perdere, adatto anche ai più piccoli, l’incontro con l’astronomia offerto dal Planetario di Roma all’Ex Dogana di San Lorenzo. La programmazione nei giorni di festa proporrà agli appassionati e ai curiosi lo spettacolo "Open Spaces. Planetarium Reloaded", un’esperienza emozionante che permetterà di viaggiare tra le stelle e conoscere da vicino i misteri del cosmo. (segue) (Rer)