Cultura: pattini sul ghiaccio, mercatini, mostre e musica, il fine settimana di Natale a Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma mantiene anche per il Natale il grande rapporto con la musica d'autore. Al Palazzo dello Sport, sabato 23 dicembre, si terrà l’ultima tappa del memorabile tour di Antonello Venditti e Francesco De Gregori che, in poco più di un anno e mezzo, ha venduto oltre 400.000 biglietti per 86 date in tutta Italia, confermando una connessione indelebile tra gli artisti e il loro pubblico. Infine, entra nel vivo il Natale all'Auditorium Parco della Musica con il Festival Gospel: da oggi al 31 dicembre, in Sala Sinopoli, torna il più grande festival di gospel in Europa, giunto alla 24ma edizione, nel quale verranno ospitati i migliori gruppi provenienti dagli Stati Uniti. (segue) (Rer)