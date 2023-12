Energia: Basf vende Wintershall Dea ad Harbour Energy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato petrolchimico tedesco vende l’azienda Wintershall Dea, sua divisione per il petrolio e il gas, alla compagnia petrolifera britannica Harbour Energy, che rileva le attività di produzione e sviluppo nonché i diritti di esplorazione non collegati alla Russia per 11,2 miliardi di dollari in contanti e azioni. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, nel riassumere l’accordo concluso dai comproprietari di Wintershall Dea, Basf e il fondo di investimento britannico Letter One (L1) con Harbour Energy, con cui le parti costituiscono una “società combinata”. Oltre alle attività di produzione e sviluppo di Wintershall Dea e ai suoi diritti di esplorazione in Norvegia, Argentina, Germania, Messico, Algeria, Libia, Egitto e Danimarca, Harbour Energy ne acquisisce le licenze per la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Basf e L1 detengono rispettivamente il 72,7 e il 27,3 per cento di Wintershall Dea. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, queste due società assumeranno il controllo del 54,5 per cento della compagnia costituita con Harbour Energy. Basf avrà una quota del 39,6 per cento, L1 del 14,9 per cento. La partecipazione del fondo di investimento britannico sarà priva di diritto di voto, perché il proprietario è l’imprenditore russo Mikhail Friedman, soggetto a sanzioni dell’Ue. L’accordo tra Basf e L1 prevede la chiusura della sede centrale di Wintershall Dea a Kassel e degli uffici della compagnia ad Amburgo, con parte degli 850 dipendenti trasferiti ad Harbour Energy. Tuttavia, secondo quanto appreso da “Handelsblatt”, quasi tutti i lavoratori dei due impianti, così come gli impiegati da Wintershall Dea in altri stabilimenti, potrebbero perdere il lavoro. Su scala globale, sarebbero repentaglio “circa mille” posti di lavoro. L’amministratore delegato di Wintershall Dea, Mario Mehren ha dichiarato che la notizia dell’intesa tra Basf e L1, “poco prima di Natale, è una grande delusione per me personalmente” così come per i dipendenti delle sedi di Kassel e Amburgo. (segue) (Geb)