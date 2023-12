Energia: Basf vende Wintershall Dea ad Harbour Energy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come evidenziato da “Handelsblatt”, con l’accordo tra Basf e L1, “giungono al termine 125 anni di storia” di Wintershall Dea in Germania. Secondo quanto comunicato dal conglomerato, ulteriori dettagli dell’intesa verranno concordati con il fondo di investimento “soltanto una volta completate le transazioni” soggette alle approvazioni normative e antitrust, prevedibilmente nel quarto trimestre del 2024. Queste tempistiche sono dovute soprattutto alla necessità per Wintershall Dea di scorporare prima tutte le attività che detiene con il gruppo statale per l’energia russo Gazprom, tra cui diverse joint venture per l’estrazione di petrolio e gas in Siberia. Wintershall Dea sta tentando da tempo di cedere le sue attività in Russia, ma finora non vi è riuscita a causa degli ostacoli frapposti dal governo di Mosca. Da ultimo, un decreto del presidente russo, Vladimir Putin, ha disposto la confisca delle partecipazioni di Wintershall Dea in Russia. (Geb)