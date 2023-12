Senato: botta e risposta Schlein-ufficio stampa Gasparri su Giunta autorizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Da poco si è concluso al Senato il voto della Giunta delle autorizzazioni su Gasparri. A prescindere dal fatto che la maggioranza, nella Giunta, abbia deciso, stabilito la compatibilità di questa presidenza di una holding, c'è un fatto clamoroso di opportunità politica, per cui Gasparri dovrebbe dismettere questa partecipazione. Non solo perché ha mentito e non è stato trasparente riguardo all'incarico stesso di presidente di questa società, ma perché lui era presidente dello stesso organo che oggi si è espresso nella scorsa legislatura, per cui le regole le conosceva". Lo ha affermato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, parlando con i cronisti davanti alla Camera. La leader del Pd ha proseguito: "Gasparri ha mentito dicendo che comunque non aveva incarichi operativi, ed in più non c'è trasparenza su cosa faccia e quale sia la composizione della società che è partecipata dalla holding presieduta da Gasparri. Vorremmo capire chi sono i soci. Il Partito democratico ha chiesto per questi motivi un supplemento di informazioni per poter fare le valutazioni del caso e la maggioranza ha negato questi chiarimenti. C'è una colossale questione di opportunità politica e di potenziale conflitto di interesse, e noi vogliamo chiarezza". Immediata la risposta dell'ufficio stampa del senatore e capogruppo di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che in una nota sottolinea: "La Schlein, come spesso le accade, parla a caso di cose che ignora. Il senatore Maurizio Gasparri non può 'dismettere quella partecipazione' perché non ha alcuna partecipazione in nessuna società. Siamo certi che Elly Schlein provvederà a correggere le sue parole. In caso diverso, raggiungerà Licheri, 'Report', 'Il Fatto', Patuanelli, Maiorino e altri nella lista di quanti, in sede civile, risponderanno delle loro bugie e saranno chiamati a salati risarcimenti, destinati in beneficenza, ancor più onerosi dopo la inappellabile decisione del Senato che ha dato ragione al capogruppo di Forza Italia". (Rin)