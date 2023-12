© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Kashmir, tre militari uccisi e altri tre feriti in un attacco a un convoglio dell’Esercito - Tre militari sono stati uccisi e altri tre sono rimasti feriti in un attacco con armi da fuoco sferrato oggi pomeriggio contro due veicoli dell’Esercito nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir, nel distretto di Poonch, presso Dhatyar Morh. Lo ha reso noto un portavoce della Difesa dell’India, precisando che i due veicoli, un camion e un fuoristrada, stavano trasferendo del personale verso l’area di Dhera Ki Gali, dove era in corso da ieri sera un’operazione di sicurezza scattata sulla base di informazioni di intelligence sulla presenza di terroristi armati. (segue) (Res)