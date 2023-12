© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Afghanistan: inviato Cina all'Onu, aiuti alla popolazione prescindano da "considerazioni politiche" - La Cina fa appello alla comunità internazionale affinché contribuisca ad alleviare la crisi umanitaria in Afghanistan e a non lasciare che il suo popolo sia "vittima di considerazioni politiche". Lo ha detto il vice rappresentante permanente cinese alle Nazioni Unite, Geng Shuang, durante una riunione del Consiglio di sicurezza. "L'inverno è arrivato e la disastrosa condizione umanitaria in Afghanistan peggiorerà. Chiediamo ancora una volta alla comunità internazionale di agire immediatamente intensificando gli aiuti umanitari a Kabul (...) non lasciando che la popolazione sia vittima di considerazioni politiche", ha dichiarato il delegato cinese. Geng ha invitato la comunità internazionale a non interrompere le interazioni con il governo dei talebani e a "lottare per la reciproca comprensione e cooperazione". Il Consiglio di sicurezza deve tenere in considerazione gli interessi della popolazione, adeguare le misure sanzionatorie e ripristinare l'esenzione del divieto di viaggio per alcuni funzionari talebani in modo da facilitare il dialogo, ha aggiunto. D'altra parte, Geng ha sollecitato i talebani ad attuare "misure robuste" per il contrasto del terrorismo e per garantire alle donne il diritto al lavoro e all'istruzione. (segue) (Res)