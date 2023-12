© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vietnam: istituite relazioni diplomatiche con l’Unione africana - Il Vietnam ha stabilito relazioni diplomatiche con l’Unione africana. Lo riferisce il portale del governo vietnamita. L’istituzione dei rapporti è stata sancita dalla presentazione delle credenziali dell’ambasciatore del Vietnam in Etiopia, Nguyen Nam Tien, al presidente della Commissione dell’Unione africana, Moussa Faki Mahamat, in una cerimonia svoltasi ad Addis Ababa. Il diplomatico ha affermato che Vietnam desidera rafforzare la cooperazione con l’Unione africana nei campi della politica, della diplomazia, dell’economia, del commercio, degli investimenti e della cultura, nonché nelle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite in Africa. L’ambasciatore, inoltre, ha invitato Moussa Faki a visitare il Vietnam. (Res)