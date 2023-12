Rifiuti: Diaco (M5s), Ispra certifica inefficienza Gualtieri su differenziata e con inceneritore andrà peggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che flop. L'Ispra certifica l'inefficienza dell'amministrazione Gualtieri, che dopo quasi tre anni fa registrare una raccolta differenziata ferma al palo: nel 2022 è cresciuta solo di un anemico 0,9 per cento. E quel che è peggio, non si vedono spiragli per il futuro, dato che con lo scellerato progetto dell'inceneritore possiamo aspettarci che la differenziata passerà ancora più in secondo piano. Ancora una volta, tutti i grandi annunci del sindaco e della sua assessora all'Ambiente sono andati a vuoto". Lo dichiara in una nota il vice presidente della Commissione Ambiente e consigliere capitolino M5s Daniele Diaco. (Rer)