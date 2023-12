Ex Ilva: Turco (M5s) a "Nova", governo Meloni assuma atteggiamento di responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se è vero che l'ex Ilva è strategica per il Sistema Paese, il governo Meloni dovrebbe assumere un atteggiamento di responsabilità e una linea politica che segua la strada tracciata dal governo Conte II", ha detto ad "Agenzia Nova" il senatore e vicepresidente del Movimento cinque stelle, Mario Turco. Questo si traduce nella "chiusura delle fonti inquinanti, tutele ambientali e dei lavoratori, diversificazione industriale, produzione green dell'acciaio (sfruttando la transizione energetica) e soprattutto riconversione economica, sociale e culturale del territorio" che, per Turco, "non sono pensieri astratti ma un progetto delineato nel 'Cantiere Taranto' con oltre 1,3 miliardi di euro di investimenti, a cui si aggiungevano 1,2 miliardi di risorse del Pnrr, che il governo Meloni ha prontamente cancellato, senza dare soluzioni alternative e abbandonando la fabbrica al proprio destino". Il vicepresidente M5s ha poi osservato che "mentre lavoratori, imprese e cittadini si ritrovano davanti a un governo assente, la Commissione europea ha approvato una misura di aiuto di Stato tedesca da ben 2,6 miliardi, che mira a sostenere Stahl-Holding-Saar nel progetto di decarbonizzazione per la produzione di acciaio green, avviando una transizione verso l'idrogeno. Il Green Deal europeo con il relativo piano industriale e la strategia Ue sull'idrogeno, insieme al piano RePowerEu, erano i capisaldi del progetto di riconversione del siderurgico tarantino del governo Conte II". E ancora il senatore Turco ha voluto evidenziare come oltre al cambio di paradigma, il M5s abbia anche "proposto, con un ddl depositato in Senato, l'introduzione della Valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario e la revisione dei limiti degli inquinanti secondo i dati diffusi dall'Oms. Ambiente e salute, per noi - ha concluso -, non sono negoziabili, in armonia con il parere recentemente espresso dell'Avvocatura generale della Corte di Giustizia europea". (Rin)