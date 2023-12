Legge Bilancio: Fregolent (Iv), promesse elettorali tradite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una manovra radicalmente diversa rispetto alle promesse elettorali. I sovranisti promettono e poi, una volta al governo, fanno l'opposto". Lo ha dichiarato la senatrice di Italia viva Silvia Fregolent. "Niente sulle pensioni, niente sul lavoro, sanità e pensioni, niente per ridurre le bollette, niente per il costo del carrello della spesa. Non solo non si mettono soldi nelle tasche degli italiani - ha proseguito -, ma si aumentano le tasse che sono aumentate addirittura sulla casa, dall'Imu agli affitti brevi. È stata addirittura eliminata la proroga della detassazione Irpef concessa agli agricoltori, sempre confermata da quando fu introdotta dal governo Renzi". "Per l'agricoltura - ha aggiunto - solo tanti tagli di nastri e poche risorse. Infine viene cancellata la voce cultura: si cancella la 18 app, ma la Carta dei Giovani, che doveva sostituirla, dopo un anno non è pervenuta e non si danno risposte alle imprese culturali che vogliono investire in cultura. Noi continuiamo a pensare che un euro in sicurezza va controbilanciato con un euro sulla cultura". "Non funziona più lo storytelling della destra che fa promesse e scarica la colpa di tutto sugli altri, dovrebbe invece chiedere scusa a chi ha cercato di affrontare la pandemia, il caos energetico, le conseguenze della guerra, mettendo soldi nelle tasche degli italiani", ha concluso Fregolent. (Rin)