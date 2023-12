Legge Bilancio: Ronzulli (FI), sinistra usa salute per fomentare malessere, fondi al Ssn mai così alti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sentito parlare in quest'Aula di tagli e di assalti del centrodestra alla sanità pubblica, di smantellamento del servizio sanitario nazionale. Non avendo altri argomenti, le opposizioni usano la salute per fomentare il malessere e la paura". Lo ha detto intervenendo in Aula durante la discussione generale sulla manovra la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli. "La sinistra - ha proseguito - dimentica di raccontare che nei dieci anni in cui hanno governato come azionisti di maggioranza non hanno fatto un minimo di programmazione sanitaria e ci hanno lasciato un'organizzazione inefficiente e obsoleta". "E' a causa della vostra cattiva gestione - ha sottolineato - se oggi abbiamo un servizio sanitario nazionale che costringe i pazienti ad interminabili liste d'attesa, evitabili soltanto da chi ha la possibilità di ricorrere al privato. È il motivo per cui abbiamo alzato il Fondo sanitario nazionale a 136 miliardi, una cifra mai toccata prima. Come fate a negare l'evidenza? Con uno stanziamento aggiuntivo di tre miliardi per il prossimo anno, quattro miliardi per il 2025 e 4,2 per il 2026. Siamo intervenuti sul rinnovo dei contratti per il personale sanitario, sugli straordinari per medici e infermieri proprio per abbattere le lista d'attesa e sul potenziamento dell'assistenza territoriale". "Dopo decenni di immobilismo - ha concluso -, noi invertiamo la rotta. Ora la vera sfida sarà rendere competitivi i salari per il personale sanitario adeguandoli agli standard europei per evitare la fuga dei cervelli all'estero". (Rin)