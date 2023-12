Orsi: Costa (M5s), da Fugatti proposta anticostituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sarebbe una buona notizia. Il Tribunale amministrativo di Trento ha sospeso le ordinanze di uccisione di JJ4 e Mj5. Ancora una volta la decisione politica della provincia autonoma di Trento è stata bocciata e i due orsi sono salvi. Sarebbe una buona notizia, ma questa mattina il presidente Fugatti in Consiglio provinciale ha annunciato che entro sei mesi presenterà una legge per poter abbattere fino a otto esemplari di orsi all'anno. È gravissimo e sarebbe da impugnare immediatamente, ma non facciamoci illusioni. Sul tema del benessere animale, andando anche contro la Costituzione, questo governo ha già dimostrato immobilità e nessuna volontà di interferire con le Regioni e le Province autonome". Lo sottolinea il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, del Movimento cinque stelle. "A questo punto - continua il parlamentare - mi aspetto che almeno il gruppo interparlamentare che si occupa di animali possa agire subito, con urgenza, con forza e prenda posizione anche all'interno dei propri partiti mettendo al centro il benessere animale. Questa è una battaglia che riguarda tutte e tutti. Mi auguro che associazioni, comitati, singole cittadine e cittadini, scrivano a Fugatti, facendo sentire tutta la loro pressione. La proposta del Trentino è un attacco al benessere animale e alla Costituzione e non può passare sotto silenzio". (Rin)