Ex Ilva: Stefanazzi (Pd) a "Nova", nazionalizzazione per evitare chiusura

- "La mia posizione è che l’ex Ilva si salvi con la nazionalizzazione per, poi, creare le condizioni per reperire sul mercato, perché no italiano, soggetti finanziari ed industriali in grado di affiancarsi allo Stato per la gestione dell’azienda". Lo ha detto, ad "Agenzia Nova", il deputato del Partito democratico e componente della commissione Finanze di Montecitorio, Claudio Stefanazzi. "Parto da una considerazione - ha aggiunto il parlamentare -. L’operazione che ha portato ArcelorMittal ad entrare nel capitale sociale dell’ex Ilva è una operazione che sin dall’inizio ha suscitato molte perplessità rispetto alla reale volontà appunto di ArcelorMittal di rilanciare l’azienda, che era la sua principale competitor europea. I fatti di questi anni sembrano dare ragione a questo assunto: al momento, la fabbrica di Taranto è ferma, e l’azienda dovrebbe portare i libri in tribunale. ArcelorMittal ha, poi, dichiarato che non intende sottoscrivere alcun aumento di capitale sociale". L’esponente del Pd ha, poi, osservato: “Se si mettono insieme tutti questi fattori, l’unico elemento per salvare un asset strategico come quello dell’ex Ilva è autorizzare Invitalia a convertire il prestito e, di fatto, ad acquisire le quote di maggioranza dell’ex Ilva: in assenza, il destino dell’ex Ilva sarà la chiusura". Quanto al ruolo dell’esecutivo nella vicenda, Stefanazzi non ha dubbi: "Il governo ha interesse a collaborare, sì o no? Se ha interesse, deve per forza nazionalizzare l’ex Ilva, altrimenti deve condannare il più grande polo siderurgico italiano alla chiusura. La nazionalizzazione è, dunque - ha concluso il parlamentare -, un elemento sine qua non per scongiurare la chiusura". (Rin)