Lavoro: Calderone, 1,5 miliardi per prevenzione in sicurezza in bilancio previsione 2024 dell'Inail

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel bilancio di previsione 2024 dell'Inail raddoppiano, rispetto al 2023, le risorse impiegate per le politiche di prevenzione in materia di sicurezza: a disposizione dei datori di lavoro che investono per aumentare i livelli di sicurezza vengono così stanziati in totale 1,5 miliardi di euro. Lo riferisce il ministero del Lavoro in una nota, sottolineando che, "nell'anno della tragedia di Brandizzo, il ministro del Lavoro Marina Calderone tiene fede agli impegni assunti in Parlamento e dà seguito agli auspici del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di attuare azioni concrete per ridurre gli infortuni nei luoghi di lavoro". Per la prima volta - prosegue la nota - si impiega parte dell'avanzo di amministrazione Inail per fornire strumenti a lavoratori e imprese. Nel bilancio preventivo dell'Istituto per il 2024, approvato ieri dal Comitato di Indirizzo e Vigilanza (Civ), si prevede nel dettaglio: La crescita di cinque volte delle risorse dedicate alla formazione; Il raddoppio delle risorse del Bando Isi, che raggiungono i 508 milioni di euro; L'aumento delle risorse impiegate per ridurre il meccanismo di premialità del premio (OT23) per le piccole aziende che investono in prevenzione. In più, nel corso del 2024, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali intende rimodulare il tasso di oscillazione per quelle imprese che, investendo in sicurezza, riducono il proprio indice infortunistico. "Numeri - commenta il ministro Calderone - che presentano un'inversione di tendenza e sono la trasposizione in fatti della consapevolezza, radicata in noi, dell'importanza di investire in prevenzione. Con Inail abbiamo lavorato in stretto coordinamento per ottenere questi risultati, perché sono profondamente convinta che per dare risposte concrete a lavoratori e imprese la direzione da seguire sia questa". (Rin)