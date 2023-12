Ucraina: Zelensky sente Guterres, focus su sicurezza nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto una conversazione telefonica con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per discutere la sicurezza della navigazione civile nel Mar Nero. Lo ha reso noto lo stesso Zelensky su Telegram. "Ha invitato il rappresentante delle Nazioni Unite alla quarta riunione dei consiglieri per l'attuazione della formula della pace", ha detto Zelensky. Inoltre, il presidente ha ringraziato Guterres per un piano separato di aiuti per la stagione invernale. "L'Ucraina conta anche sull'approvazione del piano di risposta umanitaria delle Nazioni Unite per il 2024", ha aggiunto il capo dello Stato ucraino. (Kiu)