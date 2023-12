Ue: Bergamini (FI), accordo migranti passaggio epocale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scopo dell'accordo sui migranti è rendere più efficienti le procedure che riguardano i richiedenti asilo e l'identificazione di migranti irregolari. È un accordo che rafforza e responsabilizza gli stati membri nello spirito di solidarietà e di cooperazione che è necessario se si vuole affrontare il tema migratorio, altrimenti continueremo ad avere l'Italia e pochi altri paesi che si devono assumere da soli la responsabilità di una gestione estremamente complicata". Lo ha detto a Tgcom24 Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia e responsabile Esteri del partito. "Ci saranno quindi norme nuove - ha proseguito la parlamentare - che consentiranno di non accollare allo Stato di primo arrivo tutta la responsabilità delle domande di asilo, quindi, in un certo senso, si supera anche il regolamento di Dublino. C'è anche un altro elemento molto importante, anche se forse meno evidente, che è quello di cercare di contrastare il fenomeno della strumentalizzazione dei migranti per mettere sotto pressione i confini europei. Penso che sia un passaggio epocale e sicuramente l'Italia è uno dei Paesi che trarrà maggior beneficio da questo nuovo patto sulla migrazione e l'asilo". (Rin)