Legge Bilancio: Ronzulli (FI), da opposizione facile propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre noi lavoriamo dall'altra parte sulla manovra di bilancio abbiamo sentito troppa propaganda, fatta ingannando i cittadini con spot pubblicitari a favore di telecamere, con quello che avrebbe fatto l'opposizione senza tener conto del piano di realtà. E la realtà la spiegava benissimo Margaret Thatcher quando diceva che 'non esistono soldi pubblici, esistono solo i soldi dei contribuenti' ed è inutile illudersi che qualcun altro pagherà il conto perché quel qualcun altro sono sempre i cittadini che lavorano e pagano le tasse. Non ci sono i soldi del Monopoli o gli scambi elettorali con cui l'opposizione quando era al governo ha creato miliardi di buco. Ci sono i saldi, le coperture, il deficit". Lo ha affermato la senatrice di Forza Italia e vicepresidente dell'Assembla di palazzo Madama, Licia Ronzulli, intervenendo in Aula in discussione generale sulla legge di Bilancio. "Per l'opposizione è facile perché non deve rispondere al Paese o preoccuparsi che i conti tornino, perché anche quando governavano se ne sono infischiati prosciugando le casse dello Stato e allo stesso tempo affamando il Paese - ha continuato la parlamentare -. Un'impresa difficile, ma ci sono riusciti benissimo". (Rin)