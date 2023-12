Francia: "Le Monde", Bolloré "padrino della destra e dell'estrema destra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditore francese Vincent Bolloré è "il padrino di un'alleanza tra la destra e l'estrema destra". Lo scrive il quotidiano "Le Monde", spiegando che "dopo dieci anni consacrati a costruire un impero nei media e nell'editoria l'uomo d'affari che sognava di pesare sull'elezione presidenziale", ha aumentato al sua influenza sul campo politico". "Le Monde" riferisce che a metà settembre Bolloré ha incontrato il presidente Emmanuel Macron all'Eliseo in un colloquio" rimasto segreto". L'imprenditore e il capo dello Stato in questi ultimi anni sono stati più volte in contrasto ma ora sembrano riappacificarsi. Vivendi, che ha come primo azionista la famiglia Bolloré, è sospettato dalla Commissione europea di aver acquisito il gruppo Lagardere senza aspettare il via libera ufficiale di Bruxelles. Macron, invece, ha interesse nel parlare con una figura "così politicamente influente che potrebbe avvelenare la fine del suo mandato presidenziale". Al capo dello Stato, Bolloré avrebbe espresso il suo scetticismo nei confronti di un'alleanza tra il partito di maggioranza, Renaissance, e i Repubblicani. Alle elezioni europee del 2024 l'uomo d'affari sosterrà sicuramente Reconquete!, partito dell'ultraconservatore Eric Zemmour.(Frp)