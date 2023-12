Legge Bilancio: Ronzulli (FI), ridurre tasse nostra battaglia per intera legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra ricetta è sostenere le imprese e i lavoratori, alleggerendo il carico fiscale su chi produce ricchezza, tagliando i lacci della burocrazia e garantendo una giustizia rapida. Confermiamo anche per il 2024 il taglio del cuneo contributivo per le imprese che assumono, con l'obiettivo di renderlo strutturale e la revisione delle aliquote Irpef. Ridurre il carico fiscale su famiglie e imprese è la nostra battaglia di sempre e lo sarà per tutta la durata della legislatura, per favorire maggiori consumi, sviluppare occupazione e investimenti e per stimolare la crescita economica". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia e vicepresidente dell'Assemblea di palazzo Madama, Licia Ronzulli, intervenendo in Aula in discussione generale sulla legge di Bilancio. "Così si aumentano le risorse a disposizione dello Stato, non con le tasse o la ridistribuzione dei profitti, che per la sinistra si chiama 'patrimoniale' - ha sottolineato la parlamentare -, ma superando l'invidia sociale tanto cara alla sinistra, stando convintamente dalla parte degli italiani che si alzano presto la mattina, vanno a lavorare e tornano tardi la sera per realizzare i loro sogni con la forza del loro lavoro e non mendicando aiuti di Stato per poi perdere tempo sul divano di casa". (Rin)