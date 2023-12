Mes: Pagano (Pd), mancata ratifica è schiaffo in faccia a istituzioni europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la mancata approvazione del disegno di legge di ratifica del Meccanismo europeo di stabilità, all'indomani dell'accordo dell'Ecofin sul nuovo Patto di stabilità e crescita, l'Italia si presenta con uno schiaffo in faccia alle istituzioni europee, peraltro non facendo l'interesse nazionale, perché ricordo ai più che noi, già oggi, versiamo dei soldi pubblici per il mantenimento del Mes, quindi non avremmo dovuto versare più soldi, ma avremmo avuto più voce in capitolo in quanto l'Italia è uno dei tre Paesi europei che avendo più del 15 per cento del delle quote del Fondo, avrebbe potuto utilizzare il diritto di veto nella utilizzabilità di quelle somme. Pertanto, non si fa l'interesse nazionale e si fa un atto ritorsivo nei confronti dell'Unione Europea rispetto all'accordo che è stato stipulato proprio ieri sul Patto di Stabilità e crescita, smentendo quello che avevano detto, invece, il ministro Giorgetti e il ministro Tajani, ovvero che questo sarebbe stato un buon accordo". Lo ha detto il deputato democratico, Ubaldo Pagano, capogruppo Pd in commissione Bilancio, intervistata sul sito web dei deputati sempre del Pd. "In tutta questa vicenda - ha aggiunto il parlamentare - noi abbiamo i fondamentali dell'economia che rischiano di andare molto peggio rispetto a quelli che sono stati preventivati nel Documento di Economia e Finanza. Insomma, la tempesta perfetta utilizzata semplicemente come bandiera per una finta battaglia per l'interesse nazionale contro l'Unione Europea, che invece si ritorcerà contro gli interessi nazionali e con una legge di Bilancio che non affronta i nodi e una crescita che sarà più bassa di quella che è stata preventivata, noi tra qualche mese ci ritroveremo in balia delle onde senza che nessuna istituzione europea ci verrà in soccorso".(Rin)