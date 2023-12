Piemonte: confermata la copertura per tutti gli aventi diritto per le borse di studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 9,3 milioni di euro che verranno divisi tra Regione Piemonte e Università sarà possibile coprire tutti gli avanti diritto delle borse di studio. Lo ha annunciato oggi la Regione. "Tutti coloro che ne hanno diritto riceveranno la borsa di studio - hanno affermato gli assessori regionali al Bilancio Andrea Tronzano e all'Istruzione e al Merito Elena Chiorino, insieme al presidente di Edisu Piemonte Alessandro Sciretti -. "Ancora una volta di fronte a questa ulteriore emergenza il Piemonte mette in campo uno sforzo senza precedenti per garantire il diritto allo studio e il merito come valori fondamentali e lo fa con un impegno che ha portato in cinque anni a raddoppiare le risorse messe in campo, per dare la possibilità di accedere alla borsa di studio a tutti coloro che ne hanno diritto", hanno concluso. (Rpi)