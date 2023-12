Frosinone: Comune, in arrivo limitazioni al traffico per migliorare qualità dell'area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In osservanza del Piano regionale per il risanamento della qualità dell'aria, che prevede che i Comuni adottino "provvedimenti di carattere emergenziale articolati su due livelli in relazione alla durata della criticità emersa nei giorni precedenti e/o prevista" in caso di "situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti" così come rilevato dall'Arpa, "il Comune di Frosinone ha istituito, a partire dalla mezzanotte di venerdì 22 dicembre e fino alle ore 24 di lunedì 25 dicembre, il divieto di circolazione, in ambito viario urbano, per le autovetture private di classe emissiva pari o inferiore a Euro 4 diesel, dalle ore 8.30 alle ore 18.30; per i veicoli commerciali di classe emissiva pari o inferiore a Euro 3 diesel, dalle ore 8.30 alle ore 12.30; per le autovetture private di classe emissiva pari o inferiore a Euro 3 benzina, dalle ore 8.30 alle ore 18.30; per i veicoli commerciali di classe emissiva pari o inferiore a Euro 2 benzina, dalle ore 8.30 alle ore 12.30; per i ciclomotori {3 e 4 ruote) alimentati a gasolio di classe emissiva pari o inferiore a Euro2, dalle ore 8:30 alle ore 12:30". Lo si legge in una nota del comune di Frosinone. Dai divieti sono comunque esclusi i veicoli elettrici, ibridi, a gas Metano e a Gpl e sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci. (Com)