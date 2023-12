Sardegna: No del Consiglio regionale, dei sindaci e dei sindacati alle scorie nucleari nell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I sardi si sono espressi in modo chiaro e netto contro l’ipotesi di individuazione in Sardegna di un deposito di stoccaggio delle scorie nucleari. Questa volontà non può essere superata con una decisione unilaterale che comprime la nostra autonomia”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale Michele Pais aprendo gli Stati Generali contro le scorie nucleari. Nell’Aula dell’Assemblea Sarda sono presenti il presidente della Regione Christian Solinas, i presidenti di Cal (Paola Secci) e Anci (Emiliano Deiana), i rappresentanti delle parti sociali e i sindaci dei 14 comuni i cui territori sono stati inseriti da Sogin nella Carta nazionale delle aree idonee ad ospitare il deposito di stoccaggio dei rifiuti radioattivi. “Lo scopo di questa riunione è creare un terreno di confronto con una posizione comune di tutti i sardi – ha affermato Pais – in Sardegna sono presenti diverse servitù (militari, industriali, energetiche e carcerarie). Ci siamo stufati di essere considerati lo sgabuzzino della nostra nazione”. Contrarietà a qualsiasi ipotesi di individuare un’area di stoccaggio delle scorie nell’Isola è stata espressa anche dai presidenti di Cal e Anci. “A distanza di 12 anni dal referendum è inaccettabile che non si tenga in considerazione la scelta consapevole di 1,5 milioni di sardi che hanno detto no alle scorie – ha detto Paola Secci (Cal) – questo è l’ennesimo schiaffo ai sardi dopo l’invasione delle pale eoliche e lo scandalo dell’ultima Finanziaria che non tiene conto del principio di insularità riservando alla Sardegna 5 miserrimi milioni di euro contro i 15 miliardi per il ponte sullo Stretto. La Giunti impugni questa legge”. Per il presidente di Anci Emiliano Deiana la parola d’ordine da seguire è unità: “Non c’è sindrome di Nimby (Not in my back yard, Non nel mio cortile) – ha detto Deiana – semmai occorre chiedersi perché sempre lo stesso giardino. La scelta della Sardegna metterebbe a rischio l’economia di tutto il Mediterraneo vista la pericolosità rappresentata dal trasporto delle scorie via mare. Per questo occorre mantenere l’unità di tutte le forze istituzionali democratiche”. Preoccupazione è stata espressa da tutti i sindaci che hanno evidenziato l’incompatibilità della presenza di un sito di stoccaggio delle scorie con i piani di sviluppo dei territori fondati su agricoltura, allevamento di qualità, turismo culturale ed ambientale. Fra gli altri, il primo cittadino di Mandas, Umberto Oppus, ha sottolineato che “non ci stiamo a diventare la pattumiera d’Italia. La Sardegna è l’isola dei nuraghi e non delle scorie”, mentre per Antonello Atzeni (Nurri) la prima cosa da fare è “essere uniti e vicini al presidente della Regione che deve avere un mandato pieno per ribadire il no alle scorie”. Unità ha invocato anche Maria Carmela Lecca (Ortacesus): “Non possiamo accettare decisioni calate dall’alto senza essere interpellati. In questa battaglia c’è bisogno del sostegno di tutte le istituzioni”. (segue) (Rsc)